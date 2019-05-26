26 Mayıs 2019, Pazar
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Muhammed Belhanda: "Büyüyünce Galatasaray'da oynayacağım"
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Röportajda bulunan Faslı futbolcunun oğlu Muhammed Belhanda "Büyüyünce Galatasaray'da oynayacak mısın?" sorusuna Türkçe "Evet, büyüyünce Galatasaray'da oynayacağım." yanıtını verdi.
26.05.2019
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