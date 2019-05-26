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En az puanlı şampiyon Galatasaray

Galatasaray, 18 takımlı dönemde Süper Lig tarihinin en az puan toplayan şampiyonu oldu..
26.05.2019

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