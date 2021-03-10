10 Mart 2021, Çarşamba
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Belhanda Süper Lig'de mi kalıyor? İşte o takımlar...
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, 'Futbol Meydanı' programında Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda için flaş bir yorumda bulundu. Ayan, "Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda için Kasımpaşa ya da Başakşehir takımları gündemine alacaklardır." dedi. (GS transfer haberleri)
10.03.2021
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