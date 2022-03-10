Barcelona Galatasaray maçı öncesi flaş Bafetimbi Gomis açıklaması!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı mücadele öncesi A Spor yorumcusu Taner Karaman'dan flaş açıklama geldi. Karaman, "Galatasaray'da forvette Mostafa Mohamed tercihi olacak. Bafetimbi Gomis'in 90 dakikaya kaldırabilecek gücü yok." dedi.
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