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Barcelona Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi flaş sözler! "Fatih Terim..."

Galatasaray'ın son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi A Spor yorumcularından Nevzat Dindar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, "Barcelona karşılaşması tam Fatih Terim'in isteyeceği bri karşılaşmaydı." dedi.

10 Mart 2022 | 14:07
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