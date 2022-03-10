Barcelona Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi flaş sözler! "Fatih Terim..."
Galatasaray'ın son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi A Spor yorumcularından Nevzat Dindar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, "Barcelona karşılaşması tam Fatih Terim'in isteyeceği bri karşılaşmaydı." dedi.
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