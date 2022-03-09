Eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan Barcelona'ya attığı golün hikayesini A Spor'a anlattı!
Eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, Galatasaray'ın 5 Aralık 2001'de Barcelona'ya Camp Nou'da konuk olduğu ve 2-2'lik beraberlikle biten maçta İspanyol devine attığı golün hikayesini A Spor'a anlattı... İşte Karan'ın o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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