BARCELONA GALATASARAY CANLI İZLE | Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İki takımın ilk 11'leri...
Barcelona Galatasaray CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadelede iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü 23:00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak. Barcelona Galatasaray maçını CANLI izle...
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