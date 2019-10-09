Onyekuru operasyonu resmen başladı!

Galatasaray Falcao'dan sonra bir kez daha Monaco'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Terim'in Onyekuru ısrarı üzerine Sarı-Kırmızılılar, birkaç gün içerisinde Fransa'ya temsilci göndererek transfer girişimine resmen başlayacak.

Teknik patron Fatih Terim'in, takımdaki hız, tempo ve üretkenlik sorununu çözmek üzere, eski oyuncusunu ısrarla işaret etmesinin ardından yönetim de kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcuyu devre arasında kiralayabilmek adına önümüzdeki günlerde Monaco'ya temsilci yollamaya karar verdi.

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Monaco'da istediği süreyi alamayan 22 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'a tekrar dönme fikrine çok sıcak bakıyor. Hatta Sarı- Kırmızılı yöneticilerin bu konuda önce Onyekuru ile görüşüp onay aldıktan sonra operasyonu başlattığı da gelen haberler arasında.

YÖNETİM BUZLARI ERİTECEK

Fatih hocanın çok istediği Onyekuru transferinin gerçekleşmesi, kulüp içinde de önemli bir hamle anlamı taşıyor.

Son günlerde medya üzerinden yaşanan atışmaların ardından, başkan Mustafa Cengiz'le teknik direktör Fatih Terim arasındaki buzların, bu transferle beraber tamamen erimesi bekleniyor. Ayrıca bu operasyon, yaklaşık 2 ay süren Falcao transferi sonrası, Monaco ve Galatasaray yönetimlerinin tekrar karşı karşıya gelmesi anlamı taşıyor.