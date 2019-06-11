11 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'da transfer harekatı
Galatasaray, Empoli'de oynayan Traore ve Bennacer için kulüple ve oyuncuların menajerleriyle görüşmeye hazırlanıyor.
11.06.2019
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