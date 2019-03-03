Aslan zorlu Erzurum virajında

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Emre Kaplan, Erzurum'u ziyaret etti ve hem dillere destan Cağ Kebabı'nın tadına baktı hem de hava durumuyla ilgili son bilgileri aktardı.