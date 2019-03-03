03 Mart 2019, Pazar
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Aslan zorlu Erzurum virajında
Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Emre Kaplan, Erzurum'u ziyaret etti ve hem dillere destan Cağ Kebabı'nın tadına baktı hem de hava durumuyla ilgili son bilgileri aktardı.
03.03.2019
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