03 Mart 2019, Pazar

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Aslan zorlu Erzurum virajında

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Emre Kaplan, Erzurum'u ziyaret etti ve hem dillere destan Cağ Kebabı'nın tadına baktı hem de hava durumuyla ilgili son bilgileri aktardı.
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