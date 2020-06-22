22 Haziran 2020, Pazartesi

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Aslan son saniyede yıkıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'yle 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Fatih Terim hakem kararlarına tepki gösterirken, Sumudica ise vazgeçmeyip durmadıklarını belirtti.
22.06.2020
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