16 Eylül 2019, Pazartesi
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Aslan Devler Ligi'nde 16. kez gruplarda
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez gruplarda mücadele edecek. Yedinci kez eleme oynamadan gruplara kalan sarı kırmızılılar en başarılı dönemlerini Fatih Terim ve Lucescu ile geçirdi.
16.09.2019
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