Levent Tüzemen'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, Instagram hesabından son dönemde yaşanan olaylar ve Fatih Terim'in kendisine yaklaşımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, canlı yayına bağlanarak Arda Turan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili flaş ifadeler kullandı.