28 Ocak 2020, Salı
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Levent Tüzemen'den Arda Turan açıklaması
Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, Instagram hesabından son dönemde yaşanan olaylar ve Fatih Terim'in kendisine yaklaşımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, canlı yayına bağlanarak Arda Turan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili flaş ifadeler kullandı.
28.01.2020
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