Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi

Galatasaray Süper Lig'de cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi sürüyor.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Marcao ve Lemina, takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerine Schalke 04'te devam eden milli futbolcu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret etti. Başarılı stoper teknik direktör Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarına başarı diledi.