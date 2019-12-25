25 Aralık 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi
Galatasaray Süper Lig'de cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
25.12.2019
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi sürüyor.
Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Marcao ve Lemina, takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerine Schalke 04'te devam eden milli futbolcu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret etti. Başarılı stoper teknik direktör Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarına başarı diledi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Saracchi'de işlem tamam
- TFF VAR kayıtlarını açıklayacak mı?
- Beşiktaş'ın yenileri etkisiz
- Beşiktaş'ın yenileri etkisiz
- Maksimum Spor - 23/12/2019
- Ozan Tufan Diyabakırlı öğrencileri sevindirdi
- Emre Belözoğlu: Favorinin kim olduğunu ispatladık
- "Derbi Nihat Özdemir'in AVM'deki ofisinde başladı"
- Ndiaye adım adım Trabzonspor'a
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı