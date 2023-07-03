Angelino'nun maaş isteği dudak uçuklattı! Galatasaray...
Galatasaray İspanyol sol bek Angelino'nun yüksek talepleri nedeniyle bu transferden vazgeçme noktasına geldi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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