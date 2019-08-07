Galatasaray'ın hedefi Süper Kupa

Yeni sezona Süper Kupa zaferiyle başlamak isteyen Galatasaray, hazırlık döneminde biri Türkiye'de üçü yurtdışında olmak üzere 4 maç yaptı. Şampiyon kadrosundan 7 oyuncuyu gönderen sarı kırmızılılar, 8 futbolcuyu ise renklerine bağladı.