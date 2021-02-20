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Abdurrahim Albayrak Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası konuştu!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak "Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Baskı altında olan hakeme rağmen, verilmeyen penaltımıza, rakibe verilmeyen kırmızı karta rağmen bugün buradan galibiyetle ayrıldık." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri
20.02.2021
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