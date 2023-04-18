ALANYASPOR - GALATASARAY CANLI İZLE | Alanyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
ALANYASPOR - GALATASARAY CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele 18 Nisan Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. ALANYASPOR - GALATASARAY maçını CANLI izle...
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