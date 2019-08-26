26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Al-Nasr Donk'a talip oldu
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'a Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr talip oldu.
26.08.2019
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