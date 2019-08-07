07 Ağustos 2019, Çarşamba

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Akhisarspor gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon...

Akhisarspor - Galatasaray Süper Kupa finali maçının 13. dakikasında Akhisarspor, Burhan Eşer ile gole çok yaklaştı. Korner atışından kullanılan topa şık bir kafa vuruşu yapan Eşer'in topu direkten dışarı çıktı.
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