07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Akhisarspor gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon...
Akhisarspor - Galatasaray Süper Kupa finali maçının 13. dakikasında Akhisarspor, Burhan Eşer ile gole çok yaklaştı. Korner atışından kullanılan topa şık bir kafa vuruşu yapan Eşer'in topu direkten dışarı çıktı.
07.08.2019
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