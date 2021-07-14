14 Temmuz 2021, Çarşamba

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan'da Galatasaray'a yapılan ayrımcılığa dair konuştu! "Verilecek karşılıklar mutlak suretle verilir."

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina'ya gitmiş, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve skandal tavırlar görmesi sonucunda İstanbul'a geri dönmüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Olympiakos takımı dostluk maçı için Galatasaray'ı davet etmiş. Bizim teknik heyetimizin ve futbolcuların hepsinin testi var. Bazılarının orada hızlı test olmasını istemişler, yine olumlu davranılmış. Daha sonrasında uluslararası kriterlere göre geçerli olan test kabul edilmeyip, herkesin hızlı testten geçirilmesi şeklindeki bir muameleye dönüşünce, bu muamele tabiki kabul edilemez. Burada yapılan şey ne sportmenlikle ne de iyi niyetle bağdaşmaz. Galatasaray da doğru bir karar alarak orayı terk etmiştir. Yunanistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır ve protestomuz iletilmiştir. Bunu da aynı şekilde not ettik. Verilecek karşılıklar mutlak suretle verilir. Gereken adımlar şimdiye kadar atılmıştır bundan sonrasında da takip edeceğiz." şeklinde konuştu.
14.07.2021
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