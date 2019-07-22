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Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! Gerçekleşme ihtimali...

Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü yıldız golcü Radamel Falcao ile ilgili olarak menajer Ahmet Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
22.07.2019

Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılılara transferini değerlendiren Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! Gerçekleşme ihtimali... Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! Gerçekleşme ihtimali... 22.07.2019
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