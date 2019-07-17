17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Abdurrahim Albayrak'tan Seri açıklaması

Abdurrahim Albayrak, Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.
17.07.2019

Albayrak'ın açıklamaları;

"Hiçbir futbolcumuzun burnu kanamadan, güzel bir sezon olmasını, barış, dostluk ve kardeşlik içinde geçmesini yüce Allah'tan diliyorum. Cemil Usta sezonu, Karadeniz'in, Trabzon'un futbolcusu, kendi hemşehrimiz, çok severdik."

ALBAYRAK'TAN SERI AÇIKLAMASI

"Seri ile ilgili açıklamaları sayın Mustafa Cengiz başkanımız yarın yapacaktır. Seri'nin Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

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