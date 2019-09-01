Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'dan Falcao’nun kızlarına Galatasaray marşı eğitim

Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'dan yeni transfer Radamel Falcao’nun kızlarına Galatasaray marşı eğitimi. İşte o görüntüler...

Galatasaray'ın aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıkan Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi bu akşam saat 19.00'da Türkiye'de olacak. Ailesiyle birlikte yola çıkan Kolombiyalı yıldıza, Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar ve Ahmet Bulut'da eşlik ediyor. Uçakda Falcao'nun kızlarıyla yakından ilgilenen Galatasaraylı kurmaylar, Sarı-Kırmızılılar'ın marşlarını şimdiden öğretmeye başladı. İşte o görüntüler...