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Falcao'dan ilk paylaşım: "Merhaba İstanbul biz geldik"

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun Instagram paylaşımı: "Merhaba, İstanbul biz geldik."
01.09.2019

Falcao'dan ilk paylaşım: Merhaba İstanbul biz geldik Falcao'dan ilk paylaşım: "Merhaba İstanbul biz geldik" 01.09.2019
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