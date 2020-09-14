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Abdurrahim Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Okay Yokuşlu'nun sarı-kırmızılı takıma gelmek istediğini ancak kulübünün izin vermediğini dile getirdi. Albayrak, "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti." diye konuştu.
14.09.2020
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