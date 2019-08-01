Abdurrahim Albayrak Filistinli çocukları ağırladı

Galatasaray kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Türkiye'de bulunan Filistin'in Zeytindağı ve Beyt Hanina takımlarının oyuncularına yemek verdi.

Galatasaray kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Vefa İlim Yayma mezunlar derneği himayesinde, İlim Yayma Vakfı ve Sakarya Üniversitesinin İş Birliğinde Türkiye'de bulunan Filistin'nin Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Albayrak, Vakıf yöneticileri ve oyunculara yemek verdi. Yemekte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, Filistin'den gelen misafirlerin geleneksel çarşamba yemeğinde davetli olduğunu belirterek, "Filistin'den, Kudüs'ten gelen kardeşlerimiz misafirimizdi. Geçen sene de o mutluluğu yaşamıştık, bugün de yaşıyoruz. Onları mutlu edebilirsek ne mutlu bize. İnşallah önümüzdeki yıllarda Galatasaray ile de maç yaparlar. Onları çok seviyoruz, bütün dünyanın onları sevmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Filistinli futbolculara Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile sarı-kırmızılı oyuncuların bulunduğu ve "Şampiyon Galatasaray" yazılı tişört hediye etti.