Onyekuru için kritik gün 8 ağustos

Galatasaray Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak için İngiltere Premier Lig'de transferin son gününü bekleyecek.

Galatasaray Henry Onyekuru'dan vazgeçmiyor...

Nijeryalı oyuncu için Everton ile temas halinde olan sarı kırmızılı yönetim, İngiliz kulübünün kararını bekliyor.

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi 8 ağustos itibarıyla sona erecek. Galatasaraylı yetkililer, Everton'un alacağı karara göre Onyekuru'nun transferini sonuçlandırmayı amaçlıyor..

Yeni sezonda teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği genç oyuncu, şartların uyması halinde sarı kırmızılı takımda kalmaya sıcak bakıyor.

Diğer yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Monaco'nun Henry Onyekuru için Everton ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Fransız ekibi, genç oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor. Everton'ın ise 20 milyon euro civarında bir teklife Onyekuru'yu gözden çıkarabileceği belirtiliyor.

Galatasaray formasıyla geçen sezon 44 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.