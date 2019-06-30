30 Haziran 2019, Pazar
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Zeki Uzundurukan: "Kjaer yüzde 99 Fenerbahçe'de"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe, Kjaer ile anlaştı. Kjaer önümüzdeki sezon yüzde 99 Fenerbahçe forması giyecek." dedi.
30.06.2019
Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin ikinci bombası Kjaer olacak. Fenerbahçe, Sevilla'ya ilk olarak 1.5 milyon Euro kiralama bedeli + 5.5 milyon Euro satın alma bedeli teklifini yaptı. Fakat Sevilla'nın Eljif Elmas'a talip olmasıyla takas + para konusu gündeme geldi. Fenerbahçe, Kjaer'e karşılık Eljif'i verip üstüne para da alabilir. Görüşmeler sürüyor. Kjaer gelecek sezon %99 Fenerbahçe forması giyecek."
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