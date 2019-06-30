30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler ilk olarak Max Kruse transferini bitirdi. Kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 30.06.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 16:29
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Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.

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Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de uygun bonservis bedeliyle satmak isteyen Fenerbahçe'de en az 2 forvet takviyesi yapılması bekleniyordu.

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Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler ilk olarak Max Kruse'yi kadrosuna kattı.

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