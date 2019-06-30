30 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!
Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler ilk olarak Max Kruse transferini bitirdi. Kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 30.06.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 16:29
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