20 Haziran 2020, Cumartesi

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Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe teknik direktör Pellegrini ile görüşüyor

Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe teknik direktör Pellegrini ile görüşüyor." ifadelerini kullandı.
20.06.2020
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