20 Haziran 2020, Cumartesi
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Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkaracak tek teknik direktör Aykut Kocaman'dır
Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışı konusuna değindi. Uzundurukan, "Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkaracak tek teknik direktör Aykut Kocaman'dır. Bu kadroyla Fenerbahçe'yi Mourinho da Guardiola da şampiyon yapamaz, ortada bir enkaz var" ifadelerini kullandı.
20.06.2020
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