Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkaracak tek teknik direktör Aykut Kocaman'dır

Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışı konusuna değindi. Uzundurukan, "Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkaracak tek teknik direktör Aykut Kocaman'dır. Bu kadroyla Fenerbahçe'yi Mourinho da Guardiola da şampiyon yapamaz, ortada bir enkaz var" ifadelerini kullandı.

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