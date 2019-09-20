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"Zekeriya Alp'in kural hatası açıklaması acemilik göstergesidir!"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında 'kural hatası' gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
20.09.2019

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında 'kural hatası' gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Zekeriya Alp'in kural hatası açıklaması acemilik göstergesidir!" ifadelerini kullandı. A Spor / Spor Ajansı

Zekeriya Alp'in kural hatası açıklaması acemilik göstergesidir! "Zekeriya Alp'in kural hatası açıklaması acemilik göstergesidir!" 20.09.2019
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