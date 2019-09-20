20 Eylül 2019, Cuma
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"Ali Koç sen zengin bir ailenin çocuğusun"
Aspor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
20.09.2019
Toroğlu: "Fatih Terim Adana'dan çıkmış tırnaklarıyla gelmiş. Ali Koç sen hiçbir şey görmedin? 'Ben buraya dişiyle tırnağımla geldim, milli takımlarda başarılar kazandım, Galatasaray'da kupalar aldım. Sen ne yaptın? Sadece zengin bir ailenin çocuğusun" dese' ne diyebilirsin Ali Koç? Sen daha görmedin hiçbir şey. Geçmişinde ne var diyorsun sende geçmişinde 1 yıl ceza aldın?" ifadelerini kullandı.
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