13 Eylül 2019, Cuma
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Zanka: "Şampiyonluk yaşamaya geldim"
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka, sarı lacivertli ekibe şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi ve "Danimarkalıların Fenerbahçe'deki mirasını sürdüreceğim" şeklinde konuştu.
13.09.2019
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