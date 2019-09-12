12 Eylül 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan torununa büyük sürpriz!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, okul çıkışında torunu Niloş'u okuldan almaya giderek sürpriz yaptı. Torununun yaşadığı mutluluk sonrası ortaya çıkan görüntüler yüzleri gülümsetti.
12.09.2019
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