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Ersun Yanal'dan torununa büyük sürpriz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, okul çıkışında torunu Niloş'u okuldan almaya giderek sürpriz yaptı. Torununun yaşadığı mutluluk sonrası ortaya çıkan görüntüler yüzleri gülümsetti.
12.09.2019

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