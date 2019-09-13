13 Eylül 2019, Cuma

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Mehmet Ekici accabi Tel Aviv yolunda

Fenerbahçe'nin TFF'ye ilettiği 28 kişilik kadroda yer almayan Mehmet Ekici'nin boşta kalmamak için kendisine kulüp aradığı ve 29 yaşındaki oyuncunun 6 aylığına forma giymeye sıcak baktığı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e gönderilebileceği öğrenildi.
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