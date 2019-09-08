08 Eylül 2019, Pazar
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Zanka: En doğru seçimi yaptım
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Zanka, Danimarka'nın EURO 2020 Grup Elemeleri'nde 6-0 yendiği Cebelitarık maçının ardından Ekstra Bladet'e özel bir röportaj verdİ. Mads Glenn Wehlast imzalı röportajda, "Zanka; sarı-lacivert renkleri seviyor" başlığı kullanıldı.
08.09.2019
Danimarkalı stoper, "geriye dönüp son 2 yılıma baktığımda gerçekten büyük bir takımda oynamayı özlemiştim. Fenerbahçe'de gerçekten heyecan verici bir projeye dahil oldum. 30 milyon taraftarı olan bir kulübe geldim. Danimarka'ya dönmek aklımda yoktu, Fenerbahçe'yi seçtim, daha doğrusu en doğru seçimi yapmayı bekledim" dedi.
Kopenhag'ın eski futbolcusu olan Zanka'ya yöneltilen; "Kopenhag'ın ezeli rakibi Bröndby'nin sarı-mavi renkteki benzer formasını Fenerbahçe'de giymek nasıl?" yönündeki soruya, "Sarı-mavi değil, sarı-lacivert ve Türkler kulüp renklerine büyük önem veriyor" diye yanıt verdi.
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