08 Eylül 2019, Pazar

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Luiz Gustavo'nun sakatlığı ciddi mi?

Fenerbahçe'nin Bursaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan yeni transfer Luiz Gustavo'nun sakatlığıyla ilgili son durumu A Spor muhabiri Göktuğhan Argun aktardı. Yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı ve biraz dinlendirilerek MR'ının çekileceği, salı günkü antrenmana ise katılacağı öğrenildi.
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