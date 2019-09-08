Luiz Gustavo'nun sakatlığı ciddi mi?

Fenerbahçe'nin Bursaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan yeni transfer Luiz Gustavo'nun sakatlığıyla ilgili son durumu A Spor muhabiri Göktuğhan Argun aktardı. Yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı ve biraz dinlendirilerek MR'ının çekileceği, salı günkü antrenmana ise katılacağı öğrenildi.