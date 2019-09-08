08 Eylül 2019, Pazar
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Volkan Demirel'e iki önemli görev
Bu sezon Ersun Yanal'ın teknik ekibinde görev alacak Volkan Demirel'e kulüpte iki önemli görev verildi. Volkan, hem mentörlük yapacak hem de futbolcu izleyecek.
08.09.2019
Fenerbahçe'de futbola veda eder etmez teknik ekibe dahil olan Volkan Demirel, yeni görevinde önemli sorumluluklar üstlenecek. Volkan'nın henüz gerekli belgeleri alamadığı için bu sezon kulübede oturmayacağı ancak hem Samandıra'da hem de dış görevlerde teknik ekibin yükünü hafifleteceği öğrenildi.
Oyunculara mentörlük yapacak olan Demirel, ayrıca scout ekibi dışında takip edilen isimleri izleyecek. Tecrübeli isim deplasmanlara da takımla beraber giderek futbolcularla birebir iletişim kuracak. Volkan Demirel, gelecek yıllarda önce antrenör, ardından teknik direktör ve ya spor yöneticisi olarak Fenerbahçe'de görev alacak.
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