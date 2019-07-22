Yunus Mallı: Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim

Fenerbahçe'nin Avusturya'da Wolfsburg ile oynadığı karşılaşma sonrasında Milli yıldız Yunus Mallı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Yunus, konuşmasının başında Fenerbahçe'nin performansını beğendiğini aktarırken, "2-3 hafta önce başladık hazırlılklara. genel olarak iyi bir hazırlık maçı oldu iki takım için de. Fenerbahçe'yi iyi buldum. İki takımda da yorgunluk var ama iyi oldu." dedi.

"DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Fenerbahçe taraftarının maç öncesinde kendisine yaptığı tezahuratlara ilişkin de konuşan milli oyuncu, "Güzel bir duyguydu, biz de seviniyoruz, Türk taraftarlar geliyor destekliyor Fenerbahçe'yi. Beni de destekledikleri için teşekkür etmek isterim." dedi.