22 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Yunus Mallı: Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim
Fenerbahçe'nin Avusturya'da Wolfsburg ile oynadığı karşılaşma sonrasında Milli yıldız Yunus Mallı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
22.07.2019
Yunus, konuşmasının başında Fenerbahçe'nin performansını beğendiğini aktarırken, "2-3 hafta önce başladık hazırlılklara. genel olarak iyi bir hazırlık maçı oldu iki takım için de. Fenerbahçe'yi iyi buldum. İki takımda da yorgunluk var ama iyi oldu." dedi.
"DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR EDERİM"
Fenerbahçe taraftarının maç öncesinde kendisine yaptığı tezahuratlara ilişkin de konuşan milli oyuncu, "Güzel bir duyguydu, biz de seviniyoruz, Türk taraftarlar geliyor destekliyor Fenerbahçe'yi. Beni de destekledikleri için teşekkür etmek isterim." dedi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Aykut Kocaman: "İlk 5 hafta zor olacak"
- Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri
- Abdullah Avcı'nın listesinde 4 genç
- Dzeko Inter'e çok yakın
- Aykut Kocaman: "İlk 5 hafta zor olacak"
- Trabzonsor'un yeni formasına büyük ilgi
- Fikret Orman'dan şaşırtan transfer açıklaması
- Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
- Ahmet Ağaoğlu'dan kura yorumu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"