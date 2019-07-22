Murat Sağlam: Çalışıp formayı kapmak istiyorum

Fenerbahçe’nin yeni transferi Murat Sağlam, Wolsburg’la 1-1 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Muriç, “İnşallah çalışıp, elimden geleni yapabilirim. Herkesten daha fazla yapmam lazım. Çünkü ben çok gencim. Çalışıp formayı kapmak istiyorum. İnşallah bir gün o formayla Kadıköy'de oynayabilirim. Birinci maçtan sonra direkt ismimi bağırdılar. Ben de şok oldum. Bugün de ismimi bağırdılar. Çok çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı.