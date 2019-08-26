"Yola şampiyonluk için çıktık"

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır Medipol Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Altay, "Bu yola şampiyonluk için çıktık ve emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.