26 Ağustos 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de büyük değişim

Fenerbahçe'de geçen sezon istenmeyen futbolcular, bu sezon çok farklı bir görüntü sergiliyor... Özellikle Dirar, Ozan, Tolga ve Ferdi'nin performansları dikkat çekiyor...
26.08.2019

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