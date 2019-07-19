19 Temmuz 2019, Cuma
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Yılmaz Bal: "Vedat asla 'Galatasaraylıyım' demedi"
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferi ve öncesinde Galatasaray'ın ilgisi hakkında A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Bal, Muriç'i Fenerbahçe ve Galatasaray'dan önce Fransa'dan Toulouse ekibinin istediğini sonrasında ise Türkiye'de herkesin şahit olduğu sıkıntılı bir transfer süreci yaşadıklarını ifade etti. Bal, Vedat Muriç'le ilgili başından beri aynı duruşu sergilediklerini hatırlatırken "Transfer konusunda daha uygun imkanı sunan Fenerbahçe oldu bu yüzden de Fenerbahçe'ye gönderdik. Muriç'in transferiyle ilgili üzerimizde hiçbir baskı olmadı. Rizespor kimsenin güdümünde olmayan bir kulüptür. Biz başta da söylemiştik. Kulübümüzün ve Vedat'ın menfaatleri doğrultusunda şartlarımızı yerine getiren kulüple anlaşacağımızı söylemiştik, öyle de oldu. Vedat bize kesinlikle 'Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'a gitmek istiyorum' demedi" şeklinde konuştu.
19.07.2019
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