YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu!
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Ligin son haftasında oynanacak olan zorlu mücadelede sarı lacivertli ekip sahaya Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun 11'i ile çıkacak. Müsabaka 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Maç Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
İşte Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesinde Kanarya'nın ilk 11'i! 21 Mayıs 2022 | 12:00
00:39
F.Bahçe Serdar Aziz ile nikah tazeledi! 20 Mayıs 2022 | 12:00
01:40
CSKA'nın Mert Hakan isteği! 20 Mayıs 2022 | 12:00
01:17
Jesus İstanbul'a geliyor! 20 Mayıs 2022 | 12:00
01:21
İşte Jesus'un ikilemi! 19 Mayıs 2022 | 12:00
01:34
F.Bahçe'den sol bek hamlesi! Resmi görüşmeler... 17 Mayıs 2022 | 12:00
02:47
F.Bahçe'de kritik Jorge Jesus görüşmesi! 17 Mayıs 2022 | 12:00
01:23
Kanarya'nın ilgilendiği yıldıza sert sözler! 16 Mayıs 2022 | 12:00