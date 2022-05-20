FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Serdar Aziz ile nikah tazeledi!
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz sözleşmesini yeniledi. Tecrübeli isim sarı lacivertli formayı 2025 yılına kadar terletecek. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul paylaştı. Kul, "Sözleşme 2+1 yıllık yapıldı. Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yola devam ediyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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