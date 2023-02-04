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Yabancı hakem gelecek mi? Konuya ilişkin flaş yorum

Spor Toto Süper Lig'de hakem hataları gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor-Fenerbahçe maçınında yaşanan sonrası yeniden yabancı hakem konusu gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Onur Özkan değerlendirmelerde bulundu. Özkan, "Avrupa'nın 5 büyük liginden iyi bir hakemi buraya getirme şansınız yok." dedi. İşte o ifadeler...

04 Şubat 2023 | 09:01
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