Yabancı hakem gelecek mi? Konuya ilişkin flaş yorum
Spor Toto Süper Lig'de hakem hataları gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor-Fenerbahçe maçınında yaşanan sonrası yeniden yabancı hakem konusu gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Onur Özkan değerlendirmelerde bulundu. Özkan, "Avrupa'nın 5 büyük liginden iyi bir hakemi buraya getirme şansınız yok." dedi. İşte o ifadeler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Yabancı hakem gelecek mi? 04 Şubat 2023 | 12:00
08:24
Jesus A. Demirspor maçı hakkında konuştu! 03 Şubat 2023 | 12:00
02:19
Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Maça damga vurdu 03 Şubat 2023 | 12:00
02:45
Mert Hakan'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! 02 Şubat 2023 | 12:00
01:16
Toroğlu'dan Jesus ve Palabıyık'a sert eleştiri! 02 Şubat 2023 | 12:00
00:29
Toroğlu: Bu maçın en tehlikeli yanı... 02 Şubat 2023 | 12:00
03:49
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum! 02 Şubat 2023 | 12:00
25:01
Oosterwolde: Kendimi göstermek istiyorum! 31 Ocak 2023 | 12:00