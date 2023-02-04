Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım A Spor canlı yayınına bağlandı. Transfer Raporu programına katılan Başkan Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralanan Emre Demir için önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Fenerbahçe, Emre Demir'i teklif edince şaşırdım. Emre Demir gibi bir yeteneğe hayır diyemezdik. Transferi 1 günde gerçekleşti. Emre Demir için oynatma garantisi vermedik. Emre Demir'i Fenerbahçe'ye hazır bir şekilde göndermek istiyoruz. Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptık, düşünmek için süre istedi. Ankaragücü'nden Ghayas Zahid'i çok istedik ama olmadı." dedi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım A Spor'a bağlandı! "Emre Demir transferi..."
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım A Spor canlı yayınına bağlandı. Transfer Raporu programına katılan Başkan Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralanan Emre Demir için önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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