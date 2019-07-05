05 Temmuz 2019, Cuma

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West Ham'ın Hasan Ali ısrarı

İngiliz basını, West Ham United'un Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmede istekli olduğunu ve serbest kalma bedelini ödeyeceğini yazdı.
05.07.2019

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